Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.09.2026 18:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında "Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladığı New York’taki Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi. 

Son günlerde sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu.

Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii, sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Duran: Türkiye, hakkın ve adaletin sesi olmayı sürdürecektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Gana Cumhurbaşkanı Mahama: Afrika yardım istemiyor, karşılıklı saygıya dayalı eşit ortaklık istiyor
18:44
Rutte, NATO ülkelerini Rusya'nın artan askeri üretimi konusunda uyardı
18:47
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
18:06
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile "birlikte çalışmaya devam edecekleri" mesajını verdi
17:56
ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte yüzde 15,7 arttı
18:11
Duran: Türkiye, hakkın ve adaletin sesi olmayı sürdürecektir
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ