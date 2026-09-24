DMM: "Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldi” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında “Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Şanlıurfa merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında “Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.



Depremden etkilenen illerimizde Valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine depreme bağlı… pic.twitter.com/duoh2EBWEm — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 24, 2026

Yapılan açıklamada, kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Şanlıurfa merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında “Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Depremden etkilenen illerimizde Valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine depreme bağlı herhangi bir (göçük vb) ihbar ulaşmamıştır. Paylaşılan görüntünün, bölgede yapılmakta olan bir tadilat/altyapı çalışmasına ait olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

