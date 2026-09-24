ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte yüzde 15,7 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 15,7 artarak 246 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, cari açığın bu dönemde 258 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de ilk çeyreğe ilişkin cari işlemler açığı verisi ise 226,8 milyar dolardan 212,6 milyar dolara revize edildi.

Cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığındaki artışta, mal ticaretindeki açığın genişlemesi etkili oldu. Bu artış, birincil gelir ve ikincil gelir açıklarındaki daralmayla kısmen dengelendi.