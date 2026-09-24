Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.09.2026 17:55

ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte yüzde 15,7 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,7 artarak 246 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte yüzde 15,7 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 15,7 artarak 246 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, cari açığın bu dönemde 258 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de ilk çeyreğe ilişkin cari işlemler açığı verisi ise 226,8 milyar dolardan 212,6 milyar dolara revize edildi.

Cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığındaki artışta, mal ticaretindeki açığın genişlemesi etkili oldu. Bu artış, birincil gelir ve ikincil gelir açıklarındaki daralmayla kısmen dengelendi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Altın fiyatlarında son durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Gana Cumhurbaşkanı Mahama: Afrika yardım istemiyor, karşılıklı saygıya dayalı eşit ortaklık istiyor
18:44
Rutte, NATO ülkelerini Rusya'nın artan askeri üretimi konusunda uyardı
18:47
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil
18:06
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile "birlikte çalışmaya devam edecekleri" mesajını verdi
18:11
Duran: Türkiye, hakkın ve adaletin sesi olmayı sürdürecektir
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ