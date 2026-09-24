Az Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.09.2026 14:51

Merkez Bankası rezervleri 174,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri 174,4 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 18 Eylül itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül'de 68 milyar 444 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 317 milyon dolar artışla 110 milyar 280 milyon dolardan 111 milyar 597 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 178 milyar 724 milyon dolardan 174 milyar 405 milyon dolara indi.

ETİKETLER
Merkez Bankası Dolar
Sıradaki Haber
Elektrifikasyon enerji ithalat faturasını 500 milyar dolar azaltabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:00
Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor: Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek
15:57
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdü
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
15:24
Hazine ve Maliye Bakanlığından "Şimşek" hakkındaki iddialara yalanlama
15:20
Yapay zeka Claude, DNA'yı değiştiren yeni enzim sisteminin keşfine katkı sağladı
15:08
BM: Gazze'nin yeniden inşası için 71,5 milyar dolara ihtiyaç var
Muş'ta gönüllü gençler yaşlıların kapısını iyilik için çalıyor
Muş'ta gönüllü gençler yaşlıların kapısını iyilik için çalıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ