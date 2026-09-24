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Ekonomi
AA 24.09.2026 16:35

Altın fiyatlarında son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 694 bin liraya indi.

Altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 668 bin lira, en yüksek 6 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 694 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 748 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 602 milyon 901 bin 428,87 lira, işlem miktarı ise 389,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 815 milyon 272 bin 204,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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