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Dünya
AA 24.09.2026 16:42

Netanyahu’nun Mamdani korkusu 106 kilometre sürdü

Netanyahu’nun uçağı "Mamdani endişesiyle" BM Genel Merkezi'ne 106 km uzaklıktaki havalimanına indi

Netanyahu’nun Mamdani korkusu 106 kilometre sürdü

Bebek katili Binyamin Netanyahu'nun uçağı, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kentteki havalimanlarında beklemesine izin vermeyeceği endişesiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta yer alan New York kent merkezi dışındaki sivil ve askeri amaçlarla kullanılan bir havalimanına iniş yaptı.

Filght Radar’a göre, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen bebek katili Netanyahu'nun uçağı ABD seyahati sırasında Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

Katili taşıyan uçak, New York'un ana uluslararası havalimanları yerine bugün konuşma yapacağı BM Genel Merkezi’ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta yer alan New York Stewart International Airport'a (SWF) indi.

İsrail basını, katil Netanyahu'nun New York kent merkezindeki bir havalimanı yerine SWF’yi tercih etmesinde New York Belediye Başkanı Mamdani'nin kentteki havalimanlarında İsrail Başbakanı'nın uçağının beklemesine izin vermeyebileceği endişesinin etkili olduğunu yazmıştı.

Netenyahu'yu gören salonu terketti

Geçen sene yapılan BM 80. Genel Kurul oturumlarında Netanyahu kürsüye çıktığında pek çok ülkenin temsilcisi salonu protesto amacıyla terk etmiş, İsrail Başbakanı neredeyse tamamen boş bir salona hitap etmek zorunda kalmıştı.

Tel Aviv hükümetinin ateşkese rağmen Gazze’ye devam eden saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria’daki toprak gaspları, Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Başbakan Netanyahu’nun bu yıl da BM salonunda protesto edilmesi bekleniyor.

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