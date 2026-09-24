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Dünya
AA 24.09.2026 15:53

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdü

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelerle başkent Beyrut’un güney banliyölerine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde topçu atışları ve hava saldırılarının yanı sıra otomatik silahlarla tarama operasyonları gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Beyrut'un güneyindeki Dahiye üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesindeki Kafra, Beyt Yahun ve Şakra beldeleri kırsalında çeşitli noktaları hedef alan İsrail ordusu, ilçenin çevresinde büyük patlamalar gerçekleştirdi.

İsrail topçuları, Doğu Zevter ve Meyfdun beldeleri arasındaki bölge ve Saluki Vadisi’ni vururken, Beraşit ve Beyt Yahun beldeleri ise makineli tüfek atışlarının hedefi oldu.

Beraşit beldesinde gece yarısı büyük bir patlama gerçekleşti.

Nebatiye bölgesinde bir restoran çevresine saldırı düzenleyen İsrail ordusu, gece saatlerinde Meyfdun beldesindeki bir arazi üzerinde kurulu güneş panellerini topçu atışlarıyla hedef aldı. Atışlar sonucu panellerde yangın çıktı.

Yine güneydeki Sur ilçesinde Mansuri beldesi İsrail saldırılarının hedef oldu. Savaş uçaklarıyla saldırıya maruz kalan belde daha sonra topçu atışlarıyla vuruldu.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

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