Az Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 24.09.2026 16:01

Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor: Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek

Hafta sonu Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 4-5 derece azalacak.

Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor: Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, mevcut yağışlı sistemin doğu bölgelerde etkisini sürdürdüğünü belirterek, “Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda cuma ve cumartesi günü yağışlar göreceğiz. Cumartesi günü zamanla Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Cumartesi günü sadece Trakya’da yağış beklentimiz var. Pazar günü ise sistemin batı bölgelerde etkili olacağını bekliyoruz. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Şu anda sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Batı bölgelerde birkaç derece mevsim normallerinin altında seyrediyor. Hafta sonunda sistem gelmeden hemen önce 1-2 derece artacak. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak” ifadelerini kullandı.

Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor: Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek

Su baskını ve dolu uyarısı

Yeni sistemle birlikte yağışların geniş bir alana yayılacağını söyleyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Yeni gelen sistemle birlikte pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara sebep olacak. Özellikle yeni haftayla birlikte Marmara ve Karadeniz’de zaman zaman yine kuvvetli yağış ihtimali var. Bu yağışların oluşturabileceği ani su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var.” 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara’da cuma günü ve hafta sonunun büyük bölümünde yağış beklenmediğini kaydeden Çelik, “Ankara’nın yağışı pazar günü gece saatlerine doğru, akşam saatlerinden sonra başlayacak. Pazartesi günü Ankara’da yine gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. En yüksek sıcaklıklar Ankara’da 20-22 derece civarında. Pazartesi ve salı gününden sonrasında 3-4 derecelik düşüş bekliyoruz” dedi.

Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor: Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek

İstanbul’da cuma günü yağış beklenmediğini belirten Çelik, “Cumartesi ve pazar günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak beklentimiz var. İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklar Ankara’daki gibi 22-23 derece bandında seyrediyor. Yağışla birlikte pazar gününden itibaren 3-4 derecelik sıcaklık düşüşünü İstanbul’da da hissedeceğiz” diye konuştu.

İzmir’de ise cuma ve cumartesi günü yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, “İzmir’de pazar günü gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Pazar gününden sonra sistem kıyı Ege’de etkisini kaybediyor. Ancak özellikle kıyı Ege dışında pazartesi ve salı günleri ülkenin büyük bölümünde yağış var” değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Meteoroloji Yağış Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Kırklareli merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
AB, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar euroluk yeni ödemeyi onayladı
17:29
İsviçre'de bu yıl sıcaklar nedeniyle 600'den fazla kişi hayatını kaybetti
17:33
DMM: "Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldi” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
17:24
Afrika Fillerinin“eczaneleri” doğada olabilir
17:40
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Kurulu'na sesleniyor
17:09
New York borsası düşüşle açıldı
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ