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Türkiye
AA 24.09.2026 16:29

El bombası ve tabancayla polise direnen firari hükümlü yakalandı

"Kurşunlama" ve başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin kendisini yakalamak için geldiğini fark edince el bombası ve tabancayla direnmeye çalıştı. Doğan, Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

El bombası ve tabancayla polise direnen firari hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kurşunlama" ve başka bir suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlünün saklandığını belirlediği Atakent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine gitti.

Firari hükümlü Doğan, polislerin geldiğini fark edip teslim olmamak için elinde tabanca ve el bombasıyla direnmeye başladı.

Bunun üzerine adrese Asayiş, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Doğan'ı etkisiz hale getirip yakaladı.

Polis ekipleri Doğan'ı işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Ekipler, adresteki el bombası ve tabancaya da el koydu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Adana Terörle Mücadele Polis
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