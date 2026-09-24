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Türkiye
TRT Haber 24.09.2026 14:11

Kırklareli merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde "yasa dışı bahis" suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Kırklareli merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kırklareli merkezli İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL'lik para hareketliliği

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri ve banka hesaplarında toplam 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

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Kırklareli Bahis İçişleri Bakanlığı
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