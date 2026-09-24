Suudi Arabistan'da Mekke'ye ve 4 bölgeye daha acil uyarı

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı.

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