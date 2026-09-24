Adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getireceklerini vurguladı.

Çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren, vatandaşların özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasiteyi güçlendireceklerini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Bürolarını kuruyoruz. Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."