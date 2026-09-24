Kozinoğlu soruşturmasında adliyeden hırsızlık yapan hükümlü ifade verecek

Edinilen bilgilere göre, Kozinoğlu'nun vefatından 10 gün sonra, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ve doku incelemelerinin yapıldığı kata giren şüpheli, yürütülen soruşturma çerçevesinde yeniden gündeme geldi.

O dönem Adli Tıp çalışanları tarafından teşhis edilen şahıs, sadece cüzdan çaldığını iddia etmişti. 25'in üzerinde hırsızlık suç kaydı bulunan şahıs için savcılık harekete geçti. Hâlihazırda cezaevinde bulunan hükümlü, soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

FETÖ hükümlüleri tutuklanmıştı

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında daha önce FETÖ ve casusluk hükümlüsü Enver Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında, FETÖ'den daha önce hüküm giyen Bayram Özbek de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kasten öldürmeye azmettirmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında ekiplerin; 15 yıl önce İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, cezaevinde ve Silivri Adliyesi'nde yaşanan olaylara ilişkin kamera kayıtlarını, görselleri ve dosyadaki tüm detayları çok yönlü olarak incelemeye devam ettiği öğrenildi.