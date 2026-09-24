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DHA 24.09.2026 12:39

SPK soruşturmasında 387 milyon lira donduruldu, 362 milyon liraya el konuldu

SPK soruşturması kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken, dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı.

SPK soruşturmasında 387 milyon lira donduruldu, 362 milyon liraya el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık donduruldu.

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Pusula Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile özel bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı.

Bu kapsamda, üç işlemde dondurulan ve el konulan tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.

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