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Gündem
AA 24.09.2026 11:31

Bakan Göktaş, YouTube yetkilisi Miller ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde YouTube Kamu İlişkileri ve Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Miller ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, YouTube yetkilisi Miller ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında yaş doğrulama sistemlerini, ebeveyn denetim araçlarını ve zararlı içeriklere müdahale mekanizmalarını değerlendirmek üzere YouTube Kamu İlişkileri ve Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Leslie Miller ile bir araya geldik. Çocuklarımızın güvenle var olabildiği dijital bir dünya için küresel ve sürdürülebilir politikalara duyulan ihtiyacı bir kez daha vurguladık. Bu doğrultuda sosyal ağ sağlayıcıları ve teknoloji şirketleriyle işbirliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Sosyal Medya Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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