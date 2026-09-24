Bakan Göktaş, YouTube yetkilisi Miller ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında yaş doğrulama sistemlerini, ebeveyn denetim araçlarını ve zararlı içeriklere müdahale mekanizmalarını değerlendirmek üzere YouTube Kamu İlişkileri ve Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Leslie Miller ile bir araya geldik. Çocuklarımızın güvenle var olabildiği dijital bir dünya için küresel ve sürdürülebilir politikalara duyulan ihtiyacı bir kez daha vurguladık. Bu doğrultuda sosyal ağ sağlayıcıları ve teknoloji şirketleriyle işbirliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz."