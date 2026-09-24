79 yıl 9 ay hapis cezasıyla Interpol'ün aradığı firari, Mersin'de yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

İkamette, hakkında 3 ayrı "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan toplam 54 yıl 9 ay 20 gün, "kasten öldürme" suçundan ise 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve "silahlı yağma" suçundan da devam eden dosyası olan M.V. gözaltına alındı.

İkametteki incelemede 84 sentetik ecza hapı ele geçirildi.