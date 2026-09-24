Şanlıurfa’daki deprem ne anlama geliyor?

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yerin 7,39 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Şanlıurfa'nın yanı sıra komşu illerden de hissedildi.

Peki Şanlıurfa’da bu büyüklükte bir deprem neden oldu? Bölgede bilinen bir fay var mı? Deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinin geride bıraktığı gerilimle ilişkili olabilir mi? Ve en önemlisi, daha büyük bir depremin habercisi olma ihtimali var mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy’la konuştuk.

Bölgede Bozova fayı var. Bu fayın uzunluğuna bakarsak burada 6’ya yakın büyüklükte deprem olması normal. Dolayısıyla eğer bu müstakil bir depremse bundan sonra giderek küçülen büyüklükteki artçılarla karşılaşacağız. Yani 4’e varan hissedilebilir depremler meydana gelebilir. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy

Bölgede daha büyük bir deprem olur mu?

Depremin sığ odaklı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Ersoy, şöyle devam ediyor:

“Bu bölge Doğu Anadolu fayından uzakta. Ancak bu bölge tamamen faysız değil. Kuzeyinde Atatürk Barajı var. Atatürk Barajı’nın batısında da Bozova fayı dediğimiz kuzeybatı, güneydoğu boyunca uzanan bir fay var. Emin olmamakla birlikte bu fay bölgesinin en güney ucu gibi görünüyor.”

Bu büyüklükteki bir depremin küçümsenmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, “Çünkü beş buçuğu geçen depremlerden sonra özellikle kırsal kesimde, köylerde, mühendislik görmemiş yapılarda hasarlar meydana gelebiliyor. Ve bazı hasarlar belki yaralanmalara neden olabiliyor” diyor.

Depremin ardından akıllara gelen en önemli sorulardan biri de 5,4’lük sarsıntının ardından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği… Prof. Dr. Ersoy, bu depremin yeterince büyük olduğunu ifade ederek şöyle devam ediyor:

“Bölgede Bozova fayı var. Bu fayın uzunluğuna bakarsak burada 6’ya yakın büyüklükte deprem olması normal. Dolayısıyla eğer bu müstakil bir depremse bundan sonra giderek küçülen büyüklükteki artçılarla karşılaşacağız. Yani 4’e varan hissedilebilir depremler meydana gelebilir.”

6 Şubat depremlerinin devamı mı?

6 Şubat depremlerinden Şanlıurfa da etkilenmişti. Peki, o gün yaşanan depremlerin bölgede yarattığı bir gerilim var mı? Yanıtını Prof. Dr. Ersoy’dan öğreniyoruz:

“Hayır, 6 Şubat depremleri Doğu Anadolu fayı üzerindeki komşu alanlarda gerilim yaratır. Ondan uzak bölgelerdeki fayların gerilimleri ona bağlı değil, kendi fay üzerindeki stresine bağlı olarak değişmektedir. Bu da periyodunda olduğunda tabii ki bazı depremler meydana gelebiliyor.”

Prof. Dr. Ersoy, bu noktada önemli bir uyarıda da bulunuyor:

“Türkiye bir deprem ülkesi. Burası için bile haritaları açtığım önemli bir fay yokmuş gibi gözüküyor ama bu yanıltıcı. Çünkü mutlaka o bölgede deprem oluşturabilir faylar hemen yanında ve üzerindedir.”

Bundan sonraki süreçte depremin başka depremleri tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda ise Prof. Dr. Ersoy, “Artçıların nereye doğru ilerleyeceğine, nerede yoğunlaşacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu saatten onlara bakacağız” diyor.