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Gündem
TRT Haber 24.09.2026 13:15

İletişim Başkanı Duran'dan Katz'a sert yanıt: Tarih, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır" dedi.

İletişim Başkanı Duran'dan Katz'a sert yanıt: Tarih, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Cumhurbaşkanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Duran yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze’de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor.

Katz’ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır.

Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze’deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır:

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak, tarih susmayacak.

Tarih sussa, hakikat susmayacak...

Tarihin azabından kurtulsalar,

Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar."

 

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Burhanettin Duran İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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