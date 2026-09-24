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Türkiye
AA 24.09.2026 13:21

Kaza geçiren kişilerin verilerinin ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada 11 şüpheli adliyede

Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin belirli hukuk bürolarına ve hasar danışmanlık şirketlerine verildiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaza geçiren kişilerin verilerinin ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada 11 şüpheli adliyede

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine verildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerine başlanması bekleniyor.

Bilgilerin hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Eylül'de NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirenlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını belirtmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiğinin ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiğinin tespit edildiğini aktarmıştı.

Bakan Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiğini kaydetmişti.

Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığını belirten Gürlek, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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