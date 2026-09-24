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Gündem
TRT Haber 24.09.2026 20:18

Bakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York’ta düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na, Türkiye’nin 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde başkanlık etti.

Bakan Fidan toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım politikaları, Filistin’in genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleri ve Suriye ile Lübnan’a yönelik saldırılarının yanı sıra İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali dahil İslam dünyasını yakından ilgilendiren meseleleri ele aldı.

Bakan Fidan ayrıca Müslüman azınlık ve toplulukların haklarının korunmasında İİT'nin oynadığı rolün önemini vurguladı.

Bakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti

Her yıl BM Genel Kurulu haftası kapsamında tertiplenen İİT Dışişleri Bakanları Koordinasyon Toplantıları, İİT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları arasında yılda bir defa düzenlenen resmi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına ilaveten görüş alışverişine imkan sağlıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İİT, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969 tarihinde Rabat’ta düzenlenen Zirve’de kuruldu. İİT Şartı’na göre, Teşkilat’ın merkezi Kudüs olmakla
birlikte, kuruluşundan bu yana Sekretarya Cidde’de faaliyet gösteriyor.

Teşkilat’ın 1972 yılında kabul edilen Şart ile “İslam Konferansı Örgütü” olarak belirlenen ismi 2011 yılında “İslam İşbirliği Teşkilatı” olarak değiştirildi.

İİT’in kuruluşunda yer alan 25 üyeden biri olan Türkiye'nin İİT nezdindeki Daimi Temsilciliği, 24 Temmuz 2015 tarihinde Cidde’de faaliyete geçti. Halihazırda 57 üyesi bulunan İİT, BM’den sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğine sahip.

İİT’de 5 ülke (Rusya Federasyonu, Bosna-Hersek, Tayland, KKTC ve Orta Afrika Cumhuriyeti) gözlemci statüye sahip. 

Türkiye, Suudi Arabistan’ın ardından en fazla sayıda İİT kuruluşuna ev sahipliği yapan üye ülke konumunda. İİT’in alt kuruluşlarından, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İslam Sanat, Tarih ve Kültürünü Araştırma Merkezi (IRCICA) ile İİT’in dört daimi komitesinden biri olan İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) merkezi Türkiye’de bulunuyor.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi

Yılda bir defa düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK), zirve toplantılarında olduğu gibi, İslam dünyasını ilgilendiren önemli konularda gerektiğinde olağanüstü oturumlar da gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye, 21-22 Haziran 2025'te, "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da ev sahipliği yaptığı 51. DBK toplantısıyla dönem başkanlığını devralmıştı.

51. DBK toplantısında, Filistin’le ilgili iki karar tasarısı kabul edilmiş ve İİT ülkeleri arasında Filistin konusunda ortak bir tutum oluşturmanın önemi vurgulanmıştı. Söz konusu toplantıda ayrıca, İstanbul Bildirisi kabul edilmişti.

Türkiye, daha önce, 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına da ev sahipliği yapmıştı.

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