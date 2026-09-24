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Dünya
AA 24.09.2026 21:25

BM üyesi çok sayıda ülke, Genel Kurul salonunu terkederek soykırımcı Netanyahu'yu protesto etti

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti.

BM üyesi çok sayıda ülke, Genel Kurul salonunu terkederek soykırımcı Netanyahu'yu protesto etti

Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.

Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

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