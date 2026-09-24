Bakan Şimşek istifa ettiği iddialarını yalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, istifa iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek açıklamasında "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

"Kamuoyunu yanıltanlar hakkında gerekli adli süreç yürütülüyor"

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) de açıklama yapıldı.

DMM'nin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu asılsız içerikleri yayan, kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü belirtilerek, "Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.