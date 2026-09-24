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Türkiye
AA 24.09.2026 22:59

Bodrum Liman Başkanlığında rüşvet soruşturması: Liman Başkanı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Liman Başkanı T.A. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Liman Başkanlığında rüşvet soruşturması: Liman Başkanı tutuklandı

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğine başvuran acente sahibi T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın ilçeye her girişinde Liman Başkanı T.A.'nın kendisinden 2 bin euro talep ettiğini öne sürdü.

T.Ş. müracaatında, yatın 2026 yılı yaz sezonunda ülkeye 6 kez giriş yapması nedeniyle T.A.'nın toplam 12 bin euro istediğini, işlemlerin aksamaması için ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Şüpheli T.A.'nın geçmişte çocuğunun sünnet masraflarını da kendisine karşılattığını ileri süren T.Ş, 2025'te ise yönlendirildiği bir tekneden aldığı 500 bin lirayı Liman Başkanlığı personeli Ö.Ç.'nin evine götürerek T.A.'ya ilettiğini iddia etti.

Şikayet üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla sulh ceza hakimliğinden alınan teknik ve fiziki takip kararı doğrultusunda ekipler harekete geçti.

Para teslimatı sonrası operasyon yapıldı

Müşteki T.Ş.'nin seri numaraları tespit edilen paralarla T.A.'nın makam odasına girerek teslimat yapmasının ardından düzenlenen operasyonda, Liman Başkanı T.A. yakalandı. Olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerleri, ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 euro, 440 pound, 660 dolar, 52 bin 200 lira ele geçirildi.

Aramalarda 9 mm çapında 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ile 8 dijital materyale el konuldu.

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Liman Başkanı T.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Bodrum Liman Başkanlığında rüşvet iddiaları üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yürütmüş, şüpheliler T.A. ve Ö.Ç. ekiplerce yakalanmıştı.

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