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Gündem
TRT Haber 24.09.2026 23:41

Burhanettin Duran: Netanyahu'nun alçak sözleri onun katliamlarını görünmez hale getiremez

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze’de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran: Netanyahu'nun alçak sözleri onun katliamlarını görünmez hale getiremez

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı Netanyahu'ya tepki gösterdi.

NSosyal hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu’nun BM kürsüsünü Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır.

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze’de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya; haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."

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