Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2026 00:08

Bayrampaşa'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında savrulan otomobillerden biri kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 4 yaya ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kartaltepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan otomobillerden biri önce kaldırımda bulunan 4 kişiye, daha sonra berber dükkanının camına çarptı.

Kazada, kaldırımdaki 4 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ve savrulan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bodrum Liman Başkanlığında rüşvet soruşturması: Liman Başkanı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:20
Ömer Çelik: Netanyahu insanlığa karşı işlediği suçları yalanlarla örtbas edemez
01:07
Bakan Fidan, 'Libya'da Barış, Birlik ve Refah İçin Uluslararası Destek' konulu toplantıya katıldı
00:59
Üsküdar'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki öğrencilere çarptı
00:37
Perseverance keşif aracı Mars'ta eski sıcak su izleri buldu
00:33
TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
00:19
A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk rakibi Fransa
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ