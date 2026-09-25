A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk rakibi Fransa

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında bugün oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

Orkun forma giyemeyecek

Ay-yıldızlı ekibimizde ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Orkun, milli takımımızın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.

Son maç 2019'da

İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takımımız, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.