Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.09.2026 00:15

A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk rakibi Fransa

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk rakibi Fransa

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında bugün oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

Orkun forma giyemeyecek

Ay-yıldızlı ekibimizde ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Orkun, milli takımımızın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.

Son maç 2019'da

İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takımımız, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı UEFA UEFA Uluslar Ligi Fransa Kocaeli
Sıradaki Haber
Türkiye'den Kazakistan'da askeri tatbikat sırasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:20
Ömer Çelik: Netanyahu insanlığa karşı işlediği suçları yalanlarla örtbas edemez
01:07
Bakan Fidan, 'Libya'da Barış, Birlik ve Refah İçin Uluslararası Destek' konulu toplantıya katıldı
00:59
Üsküdar'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki öğrencilere çarptı
00:37
Perseverance keşif aracı Mars'ta eski sıcak su izleri buldu
00:33
TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
00:16
Bayrampaşa'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ