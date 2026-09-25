Perseverance keşif aracı Mars'ta eski sıcak su izleri buldu

Kraterin iç kenarında yer alan ve Margin Unit adı verilen bölge, yörünge gözlemleriyle tespit edilmişti. Bilim insanları başlangıçta aracın burada antik bir gölün kıyısında biriken tortul kayaçlarla karşılaşmasını bekliyordu.

Ancak aracın derinlerde soğuyan erimiş malzemeden ya da volkanik hareketlerle oluşan magmatik kayaçlar bulması, su hareketlerinin karmaşık bir kaydını gözler önüne serdi.

Su döngüsünün üç farklı aşaması

Keşif aracının SuperCam cihazıyla yapılan analizler, bölgedeki kayaların birden fazla su evresi geçirdiğini doğruladı. İlk aşamada karbondioksit açısından zengin yeraltı sularının magmatik minerallerle reaksiyona girmesiyle karbonat mineralleri oluştu.

İkinci aşamada antik gölün etkisiyle silika içeren kayalar meydana geldi. Son aşamada ise volkanik kayaçlar arasında sıcak suyun dolaştığını gösteren kalsiyum sülfat ve florit içeren mineral damarları tespit edildi.

Yaşanabilirlik potansiyeli ve yeni ipuçları

Dünya üzerindeki hidrotermal sistemlerin mikroorganizma yaşamını destekleyebilen ortamlar yaratabilmesi, bu antik Mars su sistemlerini bilim insanları için oldukça cazip kılıyor.

Her ne dakik olayların tam olarak ne zaman gerçekleştiği henüz belirlenemese de, bu bulgular Margin Unit bölgesinin sadece eski bir göl kenarından ibaret olmadığını, aksine yeraltı ve yüzey sularının etkileşime girdiği karmaşık bir merkez olduğunu kanıtlıyor.

Bu veriler, gezegenin geçmişteki iklim değişimlerini ve yaşam için elverişli koşulları yeniden yapılandırmada önemli bir rol oynuyor.