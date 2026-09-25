Bakan Fidan, 'Libya'da Barış, Birlik ve Refah İçin Uluslararası Destek' konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında bulunduğu New York'ta "Libya’da Barış, Birlik ve Refah İçin Uluslararası Destek" konulu toplantıya katıldı.

Bakan Fidan'ın yanı sıra Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı toplantıda, Libya'da BM siyasi süreci, ekonomik refah ve güvenlik başlıkları ele alındı.

Bakan Fidan toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizerek, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Fidan, 11-12 Ağustos'ta Libya’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve bu kapsamda Trablus ve Bingazi'deki temaslarına atıfta bulunarak, Türkiye’nin, "Tek Libya" politikası çerçevesinde, birleşik hükümetin kurulması için sürdürülen girişimleri desteklediğini yineledi.

Uluslararası ortakların, Libya'da ayrım gözetmeksizin tüm taraflarla ve aktörlerle diyalog yürütmesinin önemine dikkati çeken Bakan Fidan, Libyalıların sahipliğinde ve öncülüğünde atılacak adımlara destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Fidan ayrıca Türkiye'nin, Libya'da ekonomi ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi ve güçlendirilmesi için kapasite inşası katkılarını hız kesmeden devam ettirdiğini ve önümüzdeki dönemde de Libya'da kalkınma ve güvenlik dahil ihtiyaç duyulan alanlarda kilit rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.