Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 24.09.2026 01:07

Romanya'da 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında program düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü'nün Romanya'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında yeni eğitim ve öğretim yılı vesilesiyle program düzenlendi.

Romanya'da 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında program düzenlendi
[Fotograf: AA]

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki 169 Numaralı Ortaokulda gerçekleşen programa, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Sektör 6 Belediye Başkanı Paul Moldovan, Sektör 6 Eğitim Müfettişi Badescu Daniela, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, 169 Numaralı Ortaokul Müdürü Mihaela Condurache ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Altan, programda yaptığı konuşmada, Romanya'da Türkçeye gösterilen yoğun ilginin Türkiye ile Romanya arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin önemli bir yansıması olduğunu belirtti.

Romanya'daki 25 okulda, yaklaşık 1500 öğrenci Türkçe öğreniyor

Ortaokul Müdürü Condurache de Türkçe öğrenmenin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, Türkçeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız ise öğrencilerin Türkçe aracılığıyla Türkiye'yi ve Türk kültürünü daha yakından tanıdığını, "Tercihim Türkçe" projesi çerçevesinde Romanya'daki 25 okulda, yaklaşık 1500 öğrencinin Türkçe öğrendiğini ifade etti.

Romanya'da 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında program düzenlendi

Program kapsamında ayrıca öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.

ETİKETLER
Romanya Yunus Emre Enstitüsü
Sıradaki Haber
Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Issık Gölü'nde kuraklığa karşı 'acil eylem' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta vatandaşlarla bir araya geldi
00:51
Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belirlendi
00:41
İngiltere, uzaydaki uyduları ve çıkarlarını korumak için askeri uzay filosu kuracak
00:40
Gazze'de kış öncesi insani felaket uyarısı: Çadırların yüzde 60'ı kullanılamaz durumda
00:34
Bodrum Liman Başkanlığındaki rüşvet soruşturmasında 2 kişi gözaltında
00:09
Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Issık Gölü'nde kuraklığa karşı 'acil eylem' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ