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Dünya
AA 24.09.2026 00:40

İngiltere, uzaydaki uyduları ve çıkarlarını korumak için askeri uzay filosu kuracak

İngiltere, uzaydaki çıkarlarını ve günlük hayatın birçok noktasında kullanılan uyduları düşmanca müdahaleler ve saldırılardan korumak için askeri hava filosu kuracak.

İngiltere, uzaydaki uyduları ve çıkarlarını korumak için askeri uzay filosu kuracak

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin uzaydaki çıkarlarının korunması, uydulara yönelik düşmanca müdahalelerin engellenmesi ve hasımların uzay eylemlerinin önlenmesi için bir filo kurulacak.

"No 3 Uzay Etkileri Filosu" adı verilen filonun içinde silahlı kuvvetlerin tüm kademelerinden bileşenler yer alacak ve yörüngedeki uyduların korunması hedeflenecek.

Uzaydaki hasmane eylemlerle ilgili gözlem ve uyarı görevlerini yürüten No 1 Uzay Operasyonları Filosu ile No 2 Uzay Uyarı Filosunun oluşturduğu ailenin bir parçası olacak yeni filo, bu eylemlere karşı doğrudan harekete geçecek.

Saldırı ve savunma görevlerini yürütecek filo, elektronik savaş ve uyduları hedef alan silahlara karşı donanımlı olacak.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, yeni kurulacak filoya ilişkin İngiltere Uzay Gücü Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Londra'da düzenlenen konferansta konuşan Streeting, filoya Uzay Yolu filminden yola çıkarak "Yıldız Filosu" adını verme talebinin Genelkurmay Başkanı tarafından reddedildiğini söyledi.

Filonun, düşmanca eylemleri önleme ve zayıflatma görevi yürüteceğini kaydeden Streeting, "Yeni filo, silahlı kuvvetlerimizin ülkemiz için hayati öneme sahip uyduları korumasını, uydularımızı tehdit edenleri caydırmasını ve rekabetin giderek arttığı bir alanda güvenle faaliyet göstermesini sağlayacak." dedi.

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İngiltere Uzay Çalışmaları
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