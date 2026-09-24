Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.09.2026 00:48

Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belirlendi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine Emekli Korgeneral Nauman Mahmood atandı.

Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belirlendi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İttifak'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterliğine, Emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un atandığı kaydedildi.

Üç ülke arasında dönüşümlü yürütülecek genel sekreterlik görevini ilk olarak üç yıl süreyle Pakistan'dan bir genel sekreterin üstlenmesi kararlaştırılmıştı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın, bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.

Söz konusu anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine yöneltilecek bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmediyor.

Bölgede yeni iş birliği kültürünün geliştirilmesini hedefleyen anlaşma, uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçı iş birliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımını mümkün kılıyor.

ETİKETLER
Mekke Pakistan Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta iş insanlarıyla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta vatandaşlarla bir araya geldi
01:10
Romanya'da 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında program düzenlendi
00:41
İngiltere, uzaydaki uyduları ve çıkarlarını korumak için askeri uzay filosu kuracak
00:40
Gazze'de kış öncesi insani felaket uyarısı: Çadırların yüzde 60'ı kullanılamaz durumda
00:34
Bodrum Liman Başkanlığındaki rüşvet soruşturmasında 2 kişi gözaltında
00:09
Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Issık Gölü'nde kuraklığa karşı 'acil eylem' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, iş insanlarıyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ