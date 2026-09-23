Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temaslarında ikinci gün görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta temaslarını ikinci gününde de sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Erdoğan-Paşinyan görüşmesinde neler vardı?

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paşinyan'ı kabulünde yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin detayları paylaştı.

Sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Ermenistan arasındaki ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediğimizi, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile uluslararası organizasyonlarda gelişen iş birliğinin, normalleşme sürecine katkı sağladığını söylerken, Paşinyan’ı Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti."

Erdoğan, Irak Başbakanı ez-Zeydi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Ali el Zeydi'yi kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.