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Gündem
AA 23.09.2026 18:58

Emine Erdoğan'dan döngüsel ekonomi ve sıfır atık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nun "Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları"na gönderdiği mesajda, sıfır atığın yalnızca bir atık yönetimi yaklaşımı olmadığını, üretim ve tüketim modellerinin yeniden tasarlanmasını gerektirdiğini belirtti.

Emine Erdoğan'dan döngüsel ekonomi ve sıfır atık mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları"nın açılışına mesaj gönderdi.

Mesajında, bu önemli buluşmaya katılamadığı için duyduğu üzüntüyü ifade eden Emine Erdoğan, mevcut üretim ve tüketim sistemlerinin, insanlığı geleceğe taşıyacak nitelikte olmadığını belirtti.

Emine Erdoğan, "Gezegenimiz talan edilmiş bir maden ocağına benziyor, okyanuslar nefes alamıyor, şehirler atıklarıyla mücadele edemiyor. Dolayısıyla döngüsel ekonomi, önümüzdeki seçeneklerden biri değil, geleceğimiz için bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"Sıfır atığı bir anahtar olarak görüyoruz"

Döngüsel ekonomiye geçişi sağlamanın, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek, geri dönüşümü yaygınlaştırmak, atık yönetimini etkinleştirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek anlamına geldiğine işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm bunları başarmada sıfır atığı bir anahtar olarak görüyoruz. Çünkü sıfır atık, yalnızca bireylerin gündelik yaşamlarına aktardıkları bir atık yönetimi yaklaşımı değildir. Sıfır atık, üretim modellerimizi ve tüketim modellerimizi yeniden tasarlamak ve doğayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden tanımlamaktır. Bu nedenle ihtiyacımız olan, yeni ekonomik modellerden ziyade üretimden tüketime bütün sistemi dönüştürecek yeni bir anlayıştır. Sıfır atığı hayatına uyarlayan insanların, doğru sistemler tarafından desteklendiği, uzun ömürlü, onarılabilir ve malzemeleri yeniden değerlendirilebilir nitelikte ürünlerin üretilmesinin teşvik edildiği bir düzen tesis etmeliyiz.

Zira bugün, iklim kriziyle mücadele edebilmek ve sürdürülebilir bir gelecek için önümüzde hala bir fırsat penceresi var. Bu fırsatı değerlendirmede, 2017'de Türkiye'de başlattığımız ve bugün küresel bir hareket haline gelen Sıfır Atık'ın dönüştürücü bir güç olduğuna inanıyorum. Birlikte atacağımız doğru adımlarla, kaynaklarımızı tüketmek yerine koruduğumuz, atık yerine değer ürettiğimiz yeni bir başlangıç yapmayı diliyorum."

Dünya Ekonomik Forumu'na toplantı için teşekkür eden Emine Erdoğan, programa katılanlarla Antalya'da düzenlenecek COP31'de buluşmayı temenni etti.

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