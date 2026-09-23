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Ekonomi
AA 23.09.2026 18:34

Borsa İstanbul günü 13.251,85 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.251,85 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul günü 13.251,85 puandan tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,01 puan artarken toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan yüzde 2,42 ile kimya petrol plastik, en fazla değer kaybeden ise yüzde 8,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin 52 ayın en yüksek seviyesine çıktığını gösteren verilerin para politikasında sıkı duruşun korunacağı beklentisini beslemesi pay piyasalarında satış baskısını artırırken yatırımcıların odağında ABD-İran görüşmeleri ile yarınki ABD-Çin zirvesi bulunuyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın güne düşüşle başlamasının ardından 13.150 seviyelerinden gelen destek alımlarıyla günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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