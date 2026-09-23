19. Türkiye Yatırım Konferansı New York’ta gerçekleşti

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Citi ev sahipliğinde 19. Türkiye Yatırım Konferansı’nın ana oturumunu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, Citi Türkiye Genel Müdürü Emre Karter ve Amerikalı kurumsal yatırımcı, fon yöneticisi ve finans kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla New York’ta gerçekleştirdi.

Para politikası, enflasyon görünümü, enflasyonla mücadele, mali disiplin ve Türkiye’nin yatırım ortamının sunduğu fırsatlar ele alınan Toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve yatırım ortamına ilişkin değerlendirmeler doğrudan ABD’li yatırımcılarla paylaşıldı.

"100 milyar dolarlık ticaret hedefimizi daha güçlü ortaklıklarla desteklemek istiyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,“Türkiye; stratejik konumu, güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve küresel pazarlara erişim imkânlarıyla uluslararası yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Ülkemize yatırım yapanlar, yalnızca büyük ve dinamik bir pazara girmekle kalmıyor; üretim, ihracat ve büyüme için güçlü bir merkez kazanıyor. 2002 yılından Temmuz 2026’ya kadar Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların 294,7 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların ekonomimize ve uzun vadeli büyüme potansiyelimize duyduğu güveni ortaya koyuyor” dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde geliştirilmesine devam ettiklerini belirten Bolat, "2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan ikili mal ticaretimiz, 2026 yılının ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak 28,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi, yatırım, üretim ve teknoloji alanlarında daha güçlü ortaklıklarla desteklemek istiyoruz. Enerji, yapay zekâ, dijital teknolojiler, savunma ve havacılık başta olmak üzere pek çok sektörde önemli iş birliği fırsatları görüyoruz. Önceliğimiz, ticaretin önündeki engellerin kaldırıldığı, yatırımların arttığı ve şirketlerimizin üçüncü ülkelerde de ortak projeler geliştirdiği bir iş birliği ortamı oluşturmak. 2027 yılında diplomatik ilişkilerimizin 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken Türk ve Amerikan iş dünyasının birlikte daha fazlasını başaracağına inanıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin 2040'a yönelik enerji gündemini hazırlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin 2040'a yönelik enerji gündemini hazırlıyoruz. Bu çalışmayı ‘Türkiye için Yeni Enerji Mimarisi’ veya ‘Vizyon 2040’ olarak adlandırabiliriz. Bu yıl ekim sonu veya kasım başında, COP31 öncesinde açıklamayı planlıyoruz. Böylece Türkiye'nin enerji alanındaki planlarını kapsamlı şekilde ortaya koyacağız. 2040 vizyonunun temelinde elektrifikasyonun olacak. Yani Türkiye'yi elektriklendireceğiz. Binalardan sanayiye, ulaşımdan tarıma ve imalata kadar Türk ekonomisini elektriklendireceğiz; ülkeyi elektriklendireceğiz. Söz konusu vizyon beş temel politika alanından oluşacak. Bunlar yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, petrol ve doğal gaz olacak. Dijitalleşme, altyapı ve bölgesel bağlantılar da yatay politika alanları olarak öne çıkıyor. Elektrik iletim şebekesinin güçlendirilmesi için 2035'e kadar en az 30 milyar dolar, dağıtım şebekesi için ise en az 50 milyar dolarlık yatırım gerekiyor. Doğal gaz depolama tesisleri, yeniden gazlaştırma terminalleri, boru hatları ve kompresör istasyonları gibi altyapıları da geliştirmeyi planlıyoruz. Komşu ülkelerle doğal gaz, elektrik ve petrol alanlarında daha fazla bağlantı kurmak önemli. Bölgesel bağlantılar enerji güvenliği ve çeşitlendirme açısından oldukça kritik bir konumda. 2040'a kadar enerji ve maden sektörlerinde yapmayı planladığımız yatırımların toplamı 300 milyar doların üzerine çıkabilir. Enerji arzında çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Petrol ve doğal gaz boru hatları ile diğer enerji altyapı projelerini bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bu yatırımların gerçekleştirilmesinde uluslararası iş birliği çok önemli. Bu kapsamda Türkiye ile ABD arasında enerji alanında önemli iş birliği potansiyeli bulunduğuna inanıyoruz” dedi.

"Önceliğimiz, güven temelinde rekabet etmek ve iş birliğimizi geliştirmek"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise şunları söyledi:

"Yeni dönemin rekabeti, güven rekabeti olacak. Çünkü fiyat değişebilir, teknoloji gelişebilir, ancak güven yıllar içinde inşa edilir. Türkiye ve ABD’nin enerji ve kritik mineraller başta olmak üzere, bu güveni karşılıklı yatırımlara ve kalıcı ortaklıklara dönüştürebileceğine inanıyoruz. DEİK olarak 153 İş Konseyimizle Türkiye’nin potansiyelini uluslararası yatırımcılara anlatmaya, doğru iş ortaklarını buluşturmaya ve kamu ile özel sektör arasında güvene dayalı köprüler kurmaya devam ediyoruz.”

"Türkiye ve ABD’nin potansiyeli ve uzmanlığı birleştiğinde önemli yatırım fırsatları ortaya çıkıyor”

DEİK/TAİK Başkanı Murat Özyeğin ise “Enerji güvenliği artık yalnızca enerji arzını güvence altına almakla değil, güçlü altyapı, çeşitlendirilmiş enerji kaynakları, teknoloji ve yatırım kapasitesiyle birlikte ele alınması gereken stratejik bir konu. Türkiye’nin artan enerji talebi, güçlü sanayi altyapısı ve yenilenebilir enerji potansiyeli, ABD’li şirketlerin sermaye, teknoloji ve uzmanlığıyla birleştiğinde önemli yatırım fırsatları ortaya çıkıyor. Türkiye-ABD enerji ilişkilerinin önümüzdeki dönemde yalnızca enerji ticaretine değil, geleceğin enerji sistemlerini birlikte geliştirmeye ve üçüncü pazarlarda yeni iş fırsatları yaratmaya odaklanacağına inanıyoruz” dedi.

"Diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunmayı önemsiyoruz”

Citi Türkiye Genel Müdürü Emre Karter ise “Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında yatırımcılarla ve Türkiye’nin ekonomi yönetimiyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Türkiye’nin ekonomik görünümünü, küresel gelişmelerin ülkemiz açısından yarattığı fırsatları ve önümüzdeki dönemde yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik perspektifleri doğrudan ve açık bir diyalog ortamında ele almak son derece değerli. Küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde önemli bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyoruz. Ticaret koridorlarının ve yatırım akımlarının yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye’nin stratejik konumu, güçlü üretim kapasitesi ve farklı pazarlara erişim imkânları ülkemiz açısından önemli fırsatlar yaratıyor. Bu dönüşümün Türkiye’nin küresel ticaret ve yatırım ağlarındaki konumunu daha da güçlendirebileceğine inanıyoruz. Bu fırsatların somut yatırımlara dönüşmesinde, uluslararası yatırımcılarla Türkiye’nin ekonomi yönetimi arasında güçlü ve sürekli bir iletişim kurulmasının büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Yatırımcıların Türkiye’yi, Türkiye’nin önceliklerini ve ekonomik politikalarını doğrudan ilk ağızdan anlaması; aynı zamanda ekonomi yönetiminin de yatırımcıların beklentilerini, sorularını ve küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmesi, karşılıklı anlayış ve güvenin güçlendirilmesine önemli katkı sağlıyor. Citi olarak Türkiye ile küresel yatırımcı topluluğu arasındaki bu diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Uzun yıllara dayanan Türkiye deneyimimiz ve küresel ağımız sayesinde, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarının uluslararası yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılmasına ve ülkemize yönelik yabancı yatırımların artmasına destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin enerji dönüşümü ve yatırım fırsatları ABD’li iş insanlarıyla değerlendirildi

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), “Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı”nı American Turkish Business Roundtable (ATBR), Atlantic Council Türkiye ve Franklin Templeton iş birliğiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla New York’ta gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye’nin enerji dönüşüm hedefleri kapsamında yenilenebilir enerjinin güçlendirilmesi, küçük modüler reaktörler (SMR) dahil nükleer enerjinin enerji karmasına entegrasyonu, LNG yatırımları ve ticareti, kritik madenler, batarya depolama ve akıllı şebeke gibi yeni teknolojiler ele alındı.

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde yeni iş birliklerinin kapılarını aralayacak 19. Türkiye Yatırım Konferansı’nın sponsorları ise Akbank, Borusan Holding, Çalık Holding, Fiba Holding, Kibar Holding, Koç Holding, Limak Holding, Sahibinden, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom oldu.