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Dünya
TRT Haber, İHA 23.09.2026 17:14

Pezeşkiyan: ABD ve İsrail okullarımızı vurdu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'in, ülkesine yönelik saldırılarına dikkat çekti.

Pezeşkiyan: ABD ve İsrail okullarımızı vurdu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 81. BM Genel Kurulu’nda ABD’nin ülkesine yönelik saldırılarını işaret ederek, "Biz terörizmin kurbanı olduk" dedi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

"ABD ve İsrail'in saldırılarının hepsi uluslararası hukuka aykırı." diyen Pezeşkiyan, "Gücü saldırmak için değil, kendimizi savunmak için istiyoruz." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, "Kimse düşünmesin ki şehirlerimize saldırılar karşılıksız kalacak. Kendimizi savunmak için kimseden izin istemeyiz." diye konuştu.

"Gazze’de 80 binden fazla masum sivil vahşice öldürüldü"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gazze'deki duruma dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, herhangi bir eyaletteki herhangi bir şehrin herhangi bir mahallesini hedef alıyor, gerçek bir terörist gibi suikastlar düzenliyor. Gazze’de 80 binden fazla masum sivil vahşice öldürüldü. Sahip oldukları sözde teknolojileri kullanarak soykırım yapıyorlar. Sonra da başkalarını terörist diye damgalıyorlar. Biz mi istikrarsızlığın kaynağıyız? Biz sadece bağımsız yaşamayı arzuluyoruz." dedi.

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