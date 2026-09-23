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Gündem
AA 23.09.2026 17:15

Milli boksör Yaşar, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli boksör Emrah Yaşar, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Milli boksör Yaşar, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
[Fotograf: AA]

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansının son maçında Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda Alman sporcu Kevin Lebowski ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, rakibini 5-0 mağlup ederek büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk kez finale adını yazdırdı.

Emrah, böylece Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette finale kalan ilk sporcusu oldu.

Emrah Yaşar, finalde 25 Eylül Cuma günü, 2024 Paris Olimpiyat ve son dünya üçüncüsü İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşılaşacak.

"Buradan altın madalyayla döneceğiz"

Yarı final mücadelesinin ardından açıklamada bulunan Emrah Yaşar, final karşılaşması için mutlu olduğunu vurgulayarak "Güzel bir duygu, çok şükür finali garantiledik. Cuma günü final maçına çıkacağız. Bunun yanında Hamza Yerlikaya, Federasyon Başkanımız Suat Hekimoğlu bizleri onurlandırdı, maçımızı izledi. Sayın Bakanım güreşte olimpiyat şampiyonu, çok sayıda dereceleri var. Onun gibi birinin önünde dövüşmek benim için çok büyük bir gururdu. Bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Finale çıktım, çok gururluyum. Allah'ın izniyle altın madalyaya son bir adım. Buradan altın madalyayla döneceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun erkek takımından beklentisinin yüksek olduğunun altını çizen milli boksör, "Akdeniz Oyunları'nda iki arkadaşımız dereceye girdi. Mehmet Can Çınar kardeşimiz şampiyon oldu. Burada bir talihsizlik yaşadı, çeyrek final maçında elendi. Burada ben Semih ve Samet 3 kişi yarı finale kaldık. Çok şükür ben başlangıç olarak finale kaldım. Allah'ın izniyle onlar da finale çıkıp buradan başkanımızın beklentilerini boşa çıkarmadan 3 altınla ayrılacağız." diye konuştu.

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