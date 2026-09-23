4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik Şanlıurfa merkezli 4 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.
Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edildi.
September 23, 2026
Operasyonlar kapsamında 37 şüpheli yakalandı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Operasyonlar sonucunda şüphelilerin banka hesapları ile yaklaşık 11 milyon 750 bin TL değerindeki 8 araç ve 3 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.
Ayrıca çok sayıda dijital materyal, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 şarjör, 10 kartuş ve 339 bin 455 TL nakit para ele geçirildi.