4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik Şanlıurfa merkezli 4 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi

Operasyonlar kapsamında 37 şüpheli yakalandı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucunda şüphelilerin banka hesapları ile yaklaşık 11 milyon 750 bin TL değerindeki 8 araç ve 3 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.

Ayrıca çok sayıda dijital materyal, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 şarjör, 10 kartuş ve 339 bin 455 TL nakit para ele geçirildi.