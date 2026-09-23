Hafif Sağanak Yağışlı 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.09.2026 15:43

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik Şanlıurfa merkezli 4 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edildi.

 

Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi

Operasyonlar kapsamında 37 şüpheli yakalandı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucunda şüphelilerin banka hesapları ile yaklaşık 11 milyon 750 bin TL değerindeki 8 araç ve 3 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.

Ayrıca çok sayıda dijital materyal, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 şarjör, 10 kartuş ve 339 bin 455 TL nakit para ele geçirildi.

ETİKETLER
Bahis İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa Son Dakika
Sıradaki Haber
Ankara ve İstanbul'un simge yapılarında Suudi Arabistan Milli Günü'ne özel iletişim çalışması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı: İstanbul
16:13
Zelenski, Rusya'nın Kiev'e saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu
16:34
Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuşuyor
15:57
1970'lerden bu yana kaç trilyon ton kutup buzulu yok oldu?
15:52
Endonezya'da yangınlar 175 bin solunum yolu vakasına yol açtı
16:01
Türkiye'nin ilk küçük modüler reaktörü 2030'ların başında devreye alınacak
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazileri tahrip ederek zeytin ağaçlarını söktü
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazileri tahrip ederek zeytin ağaçlarını söktü
FOTO FOKUS
Ankara'da yol çöktü: 20 araç hasar gördü
Ankara'da yol çöktü: 20 araç hasar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ