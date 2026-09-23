Zelenski, Rusya'nın Kiev'e saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının "çok sayıda" insansız hava aracı (İHA) kullanılarak düzenlendiğini aktaran Zelenski, "Rusya, sivil ve kritik altyapıyı hedef almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın eczane, benzin istasyonları, demir yolu, iletişim hatları, alışveriş merkezleri gibi noktaları hedef aldığını ifade eden Zelenski, "Şu an itibarıyla 2 kişinin öldüğü biliniyor. 24 kişi de yaralandı." bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunduğunu anımsatan Zelenski, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya yönelik baskının artırılması amacıyla burada çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Harkiv, Odessa ve Jitomir bölgelerine yapılan saldırılarda 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.