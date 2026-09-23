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Dünya
AA 23.09.2026 15:42

ABD'de mortgage faizi yüzde 7'yi aştı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,12'ye çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de mortgage faizi yüzde 7'yi aştı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 18 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,5 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 1, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 3 geriledi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,97'den yüzde 7,12'ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,30'dan yüzde 6,43'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarının keskin bir yükselişle Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

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