Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı: İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 2021'de "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" adıyla başlayan ve bu yıl kentte altıncı kez düzenlenecek organizasyon kapsamında konserler, sergiler, tiyatro ve bale temsilleri, atölyeler ile gastronomi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u bir festival mekanının ötesinde doğrudan bir kültür rotası olarak ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul, farklı medeniyetlerin, inançların ve kültürlerin izlerini aynı şehirde buluşturan, geçmiş ile bugünü yan yana yaşatan eşsiz bir şehir. Bu nedenle İstanbul'u yalnızca bir festival mekanı olarak değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele alıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin hikayesinin 2021'de Beyoğlu'nda başlamış olması, İstanbul'u bizim için ayrıca anlamlı kılıyor.

Bugün 20. durağımız olarak yeniden İstanbul'da olmaktan ve festivalin ulaştığı noktayı bu şehirde bir kez daha ortaya koymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dokuz gün boyunca İstanbul'un meydanlarını, müzelerini, tarihi yapılarını, sahnelerini ve farklı semtlerini kültür ve sanatın buluşma noktalarına dönüştüreceğiz. Dünyaca tanınan orkestralardan yerli sanatçılara, sergilerden sahne sanatlarına, gastronomi rotalarından çocuk etkinliklerine uzanan programımızla İstanbul'un kültürel birikimini farklı kuşaklarla buluşturmayı hedefliyoruz."

Açılış Royal Philharmonic Orchestra ile yapılacak

Festivalin açılış konseri, İngiltere'nin köklü müzik topluluklarından Royal Philharmonic Orchestra tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verilecek.

Programda Arap müziğinin klasik ve çağdaş yorumlarını orkestra geleneğiyle birleştiren National Arab Orchestra'nın yanı sıra Carmina Burana, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Büşra Kayıkçı, İncesaz, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, "İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" müzikseverlerle buluşacak.

Galataport Saat Kulesi Meydanı'ndaki halk konserlerinde Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Kıraç, Simge, Poizi, Bengü, Ceza ve Bayhan sahne alacak. AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ise Aydilge, Resul Dindar, Poizi, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ ve Motive performans sergileyecek.

Sahne sanatları ve sergiler kentin geneline yayılacak

Sahne sanatları programında geçen yıl Bolşoy Bale Festivali kapsamında sahne alan ekibin sanat yönetiminde gerçekleştirilecek "Stanislavsky Bale Gala", AKM Tiyatro Salonu'nda izleyiciye sunulacak. Programda ayrıca "Swans", "Carmen", "Deliriyum", "Saraydan Kız Kaçırma", "Külkedisi" ve "Aslında Kaşık Yok" gibi yapımlarla birlikte çocuklara yönelik müzikal ve opera gösterileri yer alacak.

AKM Galeri'de Taviloğlu Koleksiyonu'ndan eserlerin yer aldığı "Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet" sergisi ziyarete açılacak. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Rami Kütüphanesi, Büyük Çamlıca Camisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi ve kentteki müzelerde sergi, söyleşi, FotoMaraton, karaoke, çocuk etkinlikleri ve atölyeler düzenlenecek.

Mutfak mirası uzman isimlerin rehberliğinde keşfedilecek

Festivalin gastronomi ayağında Beyoğlu'ndan Moda'ya, Boğaz'dan Şile'ye, Eminönü'nden Vefa ve Sarıyer'e kadar uzanan rotalarda asırlık lokantalardan sokak lezzetlerine uzanan lezzet durakları tanıtılacak.

Beyoğlu, Galata, Karaköy, Tarihi Yarımada, Fatih, Beşiktaş, İstinye, Kanlıca, Beykoz, Şile ve Kadıköy Moda rotalarında yürütülecek programlara şefler, akademisyenler ve içerik üreticileri Vedat Başaran, Maksut Aşkar, Emre Şen, Oğuz Yenihayat, Özge Samancı, Aylin Öney Tan ve Kübra Yüzüncüyıl rehberlik edecek.

Etkinlik detaylarına ve tam takvime "kulturyolufestivali.com" internet adresinden ve "@turkiye_kulturyolu" resmi Instagram hesabından erişilebilecek.