TEKNOFEST coşkusu sıra gecesi ezgileriyle buluştu

TRT'nin "İletişim Paydaşı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu adıyla düzenlenecek.

Müzik alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Şanlıurfa'nın sazı, sözü ve coşkusuyla öne çıkan sıra gecesi ezgileri, TEKNOFEST ile özdeşleşen unsurlarla bir araya getirildi.

Geleneksel Şanlıurfa türkülerinin yeniden yorumlandığı klipte, "Gönlüm geçmez roketten", "TEKNOFEST hastasıyım, vazgeçmem TEKNOFEST'ten" gibi festivale özel uyarlamalara da yer verildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören klibi, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da "Çiğ köfteler yoğrulmaya başlandı bile" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"Vatandaşlar çok beğendi"

Klipte yer alan sanatçılardan İbrahim Halil Görgün, festivalin Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıllardır sıra gecelerinde sahne aldığını belirten Görgün, şunları söyledi:

"Şanlıurfa'mızda bu festival düzenlendiği için çok teşekkür ediyoruz. Böyle milli bir teknolojimiz, böyle büyük bir TEKNOFEST'imiz var. 'Biz niye beste yapmayalım, niye türküleri yansıtmayalım, hayatımıza yansıtmayalım' dedik ve böylesi güzel besteler oluştu. Vatandaşlar çok beğendi. Arkadaşlarımızla hep beraber güzel bir oluşum yaptık."

Ses sanatçısı Mahmut Durgun da tarihle teknolojiyi aynı klipte buluşturduklarını ifade etti.

Sıra geceleri aracılığıyla Şanlıurfa kültürünü yansıttıklarını anlatan Durgun, "TEKNOFEST için böyle bir programla, böyle bir kliple yer almaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Şanlıurfa üzerine birçok eserimiz olacak inşallah. Konservatuvar ekibinde bulunan kardeşlerimizin hepsi profesyonel manada bu işin ehlidir." dedi.

"Sazımızla, sözümüzle hazırız"

Ses sanatçısı Hızır Çelik ise herkesi TEKNOFEST'e davet ederek, "Müziğimiz zaten evrensel. Onun için biz bu klibi TEKNOFEST için uyarladık. Sazımızla, sözümüzle şu anda hazırız. Çiğ köfteler yoğrulmaya başladı. Bütün halkımızı TEKNOFEST'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.