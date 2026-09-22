Afet ve acil durumlardan etkilenen 26 binden fazla kişiye psikososyal destek

Bakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve 2013'te yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile 2014'te çıkarılan Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre afet ve acil durumlarda psikososyal destek çalışmalarının koordinasyonunu yürütmeyi sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı psikososyal destek müdahale ekiplerince, sel, yangın, maden kazası, terör saldırısı ile deprem gibi afet ve acil durumlarda vatandaşlar yalnız bırakılmıyor.

Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimcisi ve sosyolog gibi meslek gruplarından oluşan ekipler, başta psikolojik ilk yardım olmak üzere ihtiyaç ve kaynak tespiti, psikoeğitim, toplum katılımı, çalışana destek ve sosyal iyileştirme gibi çeşitli başlıklarda müdahalelerde bulunuyor.

Vatandaşları afetlerin psikolojik etkisinden korumak için enkaz başında, hastanelerde, çadır ve konteyner kentlerde, geçici barınma sağlanan spor salonlarında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında görev yapan ekipler, yaraların hızlı bir şekilde sarılmasına katkıda bulunuyor.

Psikososyal destek hizmetinin vatandaşlara uygulanmaya başlandığı yıldan bugüne Türkiye'de yaşanan 329 afet ve acil durum olayında 6 milyondan fazla kişiye psikososyal destek hizmeti verildi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında 14 bin psikososyal destek hizmeti sağlandı

Bakanlık, 2013'ten bu yana 329, ocak-eylül döneminde ise 45 olaya yönelik psikososyal destek hizmeti sundu.

Bu kapsamda, bu yıl başta okul saldırıları, sel ve orman yangınları olmak üzere yurdun farklı illerinde 45 afet ve acil durum olayında, 26 binden fazla kişiye psikososyal destek hizmeti sağlandı.

Bakanlık ekiplerince, 14-15 Nisan tarihlerindeki okul saldırılarından etkilenenlere yönelik Şanlıurfa'da 350, Kahramanmaraş'ta ise 14 bin psikososyal destek hizmeti verildi.

Öte yandan, 22-23 Ocak'taki sellerde 250, 18 Mayıs'ta Samsun'da meydana gelen selden etkilenenlere 2 binden fazla ve Hatay'da 20 Mayıs'ta meydana gelen selden etkilenenlere ise 660 psikososyal destek hizmeti sunuldu.

27 Temmuz-8 Eylül arasındaki orman yangınlarından etkilenenlere yönelik Balıkesir'de 500, Muğla'da 500 ve Antalya'da 200 psikososyal destek hizmeti sağlandı.

İstanbul Silivri'de 2 Eylül'deki gemi kazasında ise etkilenenlere yönelik 700 psikososyal destek hizmeti verildi.