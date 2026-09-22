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Dünya
AA 22.09.2026 12:14

Ateşkese rağmen katil İsrail saldırılarını sürdüyor

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti

Ateşkese rağmen katil İsrail saldırılarını sürdüyor

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1399 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 863 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 919'a, yaralı sayısının 174 bin 977'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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