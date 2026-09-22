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Gündem
TRT Haber 22.09.2026 12:37

Manisa'da okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu.

Manisa'da okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı

RTÜK'ten yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yayın yasağı getirildiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir."

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