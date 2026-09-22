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Gündem
AA 22.09.2026 12:40

Manisa'da okulun yakınındaki saldırıyla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayını her yönüyle incelemek üzere 2 mülkiye başmüfettişi ile 2 polis başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Manisa'da okulun yakınındaki saldırıyla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında İçişleri Bakanlığının ve devletin ilgili tüm birimlerinin anında harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir. Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 mülkiye başmüfettişi ile 2 polis başmüfettişi görevlendirilerek derhal Manisa'ya sevk edilmiştir. Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz."

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