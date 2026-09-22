Bakan Göktaş: 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."