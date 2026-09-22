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Gündem
AA 22.09.2026 12:34

Bakan Göktaş: 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırının ilk anından itibaren, 25 kişilik psikososyal destek ekibiyle öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş: 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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