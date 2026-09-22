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TRT Haber 22.09.2026 11:00

Cevdet Yılmaz: Manisa'da okul yakınında ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da okul yakınında ateş açılmasına ilişkin "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı." açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz: Manisa'da okul yakınında ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nda Manisa Turgutlu Niyazi Üzmez Lisesi yakınında ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, olayın sabah 7.59 sularında gerçekleştiğini ve 2 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Olay olur olmaz emniyet güçlerinin ve sağlık ekiplerinin olay bölgesine sevk edildiğini ve hemen gerekli müdahalenin yapıldığını aktaran Yılmaz, "Olayın faili olan kişi şu anda adli makamlarımızın kontrolü altında, yakalanmış durumda. Valimiz olay yerinde ve gerekli çalışmaları bütün ilgili makamlarla birlikte sürdürüyor." açıklamasını yaptı.

Yılmaz, ayrıca Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarının olay yerine intikal etmekte olduklarını ve her türlü adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

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