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Gündem
AA 22.09.2026 10:18

Emine Erdoğan: Çocuklarımızın esenliği için birlikte çıkacağımız bir yolun ilk adımını attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın esenliği için birlikte çıkacağımız bir yolun ilk adımını attık. Dijital dünyanın çocuklarımız için daha güvenli hale gelmesinin ancak küresel işbirliğiyle mümkün olabileceği noktasında hemfikiriz" dedi.

Emine Erdoğan: Çocuklarımızın esenliği için birlikte çıkacağımız bir yolun ilk adımını attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'de katıldığı "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, çocukların, geleceğe uzanan insanlık zincirinin en değerli halkası, himaye edilmesi gereken en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.

Bu bakışla BM Genel Merkezi'nde söz konusu etkinlikte kıymetli lider eşleriyle bir araya geldiklerini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın esenliği için birlikte çıkacağımız bir yolun ilk adımını attık. Dijital dünyanın çocuklarımız için daha güvenli hale gelmesinin ancak küresel işbirliğiyle mümkün olabileceği noktasında hemfikiriz. Zira çocukların güvenliği, yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin sorumluluğudur. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. İnanıyorum ki insanlığın dijital geleceğini ancak bu adımları atarak başıboşluktan kurtarabiliriz. Tecrübe ve görüşleriyle buluşmamıza değer katan değerli lider eşleri ile programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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