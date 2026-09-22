Çok Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.09.2026 10:38

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 160 gözaltı

İstanbul'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne ilişkin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 160 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile sentetik ecza hapı, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi, 130 bin 500 lira ele geçirildi.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Güngören'de otomobilin takla atma anı kameraya yansıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
İran'dan, ABD'nin petrol fiyatları nedeniyle Tahran'ı suçlamasına "Savaşı siz başlattınız" yanıtı
11:13
Cevdet Yılmaz: Manisa'da okul yakınında ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
11:08
Katil İsrail, Suriye’de BM’ye rağmen ihlallerini sürdürüyor
10:58
Pasifik Okyanusu'nda etkili Polo Kasırgası'nın şiddeti "dördüncü kategoriye" yükseldi
10:57
15 ilde 'AcnTürk Sigorta' operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı
10:37
Tüketici güveni eylülde 7 yılın zirvesine çıktı
Ordu'nun doğal güzelliği: Gaga Gölü
Ordu'nun doğal güzelliği: Gaga Gölü
FOTO FOKUS
Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ